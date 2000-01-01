24.03 09:20 MIGnews.com

Новый генсек ООН признал связь евреев с Иерусалимом

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш признал очевидное – наличие древних связей евреев с Иерусалимом.Как сообщает JTA, на встрече с президентом Всемирного еврейского конгресса (ВЕК) Рональдом Лаудером, которая состоялась на этой неделе в Нью-Йорке Гутерреш подтвердил, что два тысячелетия назад в Иерусалиме существовал Еврейский храм. Соответствующая информация указана в заявлении, опубликованном ВЕК.Таким образом, он повторил свои слова, сказанные в эфире израильского радио ранее.Помимо того, генсек заверил в том, что сделает все возможное, чтобы остановить антиизраильские инициативы в Организации Объединенных Наций и ее дочерних организациях, но в то же время Гутерреш отметил, что на принятие антиизраильских резолюций Советом по правам человека он не в силах.В ВЕК напомнили о недавней заслуге председателя ООН, благодаря которому на прошлой неделе с сайта экономической и социальной комиссии для Западной Азии (ЭСКЗА) удалили доклад, в котором Израиль был назван "государством апартеида"."В Организации Объединенных Наций появился свежий воздух. Столь давно необходимый свежий воздух", - заявил Рональд Лаудер.В пресс-службе Антониу Гутерреша это пока никак не комментируют.