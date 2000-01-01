24.02 12:15 MIGnews.com

Ганц об Охане: министр юстиции Эрдогана

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Лидер партии Кахоль Лаван Бени Ганц в интервью порталу ynet сравнил премьер-министра Биньямина Нетаниягу с турецким президентом Эрдоганом.Ганц заявил: "Любой, кто не хочет завтра проснуться с правительствуом Эрдогана в Государстве Израиль должен пойти и прголосовать”.Он также атаковал министра юстиции Амира Охану: “Мы видели и этого министра юстиции Эрдогана, простите, Нетаниягу, который ведет себя чрезвычайно низко. Министр юстиции не ведет себя так, как подобает государственному деятелю. и атакует систему правосудия вместо того, чтобы помогать ей”.