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Раввинат протестует против строительства моста по субботам 24.02 09:12   MIGnews.com

Раввинат протестует против строительства моста по субботам

Члены Совета Главного раввината Израиля и другие религиозные сионисты подписали письмо, против строительства моста евреями в Тель-Авиве по субботам, согласно сообщению, опубликованному в воскресенье еврейской ежедневной газетой Исраэль Ха Йом.

«Мы выражаем наш протест и скорбь по поводу строительства по субботам», - писали раввины в письме. «Мы не можем сдерживать себя, когда видим публичный проект, такой как строительство моста в Тель-Авиве в Шаббат без какого-либо законно-религиозного разрешения».

Письмо подписано всеми членами совета, включая Ицхака Йосефа, главного сефардского раввина Израиля; Давида Барух Лау, главного ашкеназного раввина; Шмуэль Элиягу, главного раввина Цфата и другими.


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