24.02 09:12 MIGnews.com

Раввинат протестует против строительства моста по субботам

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Члены Совета Главного раввината Израиля и другие религиозные сионисты подписали письмо, против строительства моста евреями в Тель-Авиве по субботам, согласно сообщению, опубликованному в воскресенье еврейской ежедневной газетой Исраэль Ха Йом.«Мы выражаем наш протест и скорбь по поводу строительства по субботам», - писали раввины в письме. «Мы не можем сдерживать себя, когда видим публичный проект, такой как строительство моста в Тель-Авиве в Шаббат без какого-либо законно-религиозного разрешения».Письмо подписано всеми членами совета, включая Ицхака Йосефа, главного сефардского раввина Израиля; Давида Барух Лау, главного ашкеназного раввина; Шмуэль Элиягу, главного раввина Цфата и другими.