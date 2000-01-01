Кац призвал перенести посольства в Иерусалим

Министр иностранных дел Исраэль Кац провел свое первое выступление на Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций, призвав более 100 присутствующих лидеров подтолкнуть другие страны к переносу своих посольств в Иерусалим.
«Это наш приоритет», - сказал Кац на конференции. Кац указал на страну, которая уже сделала это, сказав: «У Израиля нет большего друга, чем Соединенные Штаты». С президентом Трампом наши отношения укрепились».
Кац продолжил перечислять сильные стороны Израиля как «мирового лидера в области технологий, инноваций, безопасности и многих других областях», но также заявил, что государство все еще сталкивается со многими проблемами, включая «многие страны, которые до сих пор не признают государство Израиль» и «страны, которые хотят уничтожить нас», пишет jpost.
Он сказал, что Иран «призвал к уничтожению Государства Израиль» и «вселяет страх на весь Ближний Восток». Кац подчеркнул, что «несмотря на наши проблемы, мы сильны».