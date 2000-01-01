Авив Кохави ждет от ЦАХАЛа рецепта победы

Через месяц после назначения нового начальника генштаба ЦАХАЛа генерала Авива Кохави армия начала внезапные учения всех видов вооруженных сил.
Традиционно со вступлением в должность нового начальника Генштаба проводятся масштабные учения - с тем, чтобы показать армии и соседним государствам характер нового командующего ЦАХАЛем.
На протяжении многих лет армия пытается решить головоломку - как выйти из следующей войны победителем в ясной и неоспоримой манере.
Целью учений, начавшихся сегодня утром является поддержание высокой боеготовности войск к разного рода боевым сценариям.
В ходе учений будет осуществлена переброска крупных сил между различными потенциальными театрами военных действий, боевые стрельбы и тренировочные полеты самолетов ВВС.
Будет проверена способность различных подразделений к передвижению от северной к южной границе, быстрой концентрации и развертывания крупных сил.
В учениях принимают участие 12-й батальон из Бригады Голани, инженерная рота 188-й бригады, танковый батальон из 7-й бригады, подразделения инженерных войск и артиллерийская батарея.
В дополнение к учениям, Кохави намерен провести трехдневный “мастер-класс победы”. Мастер класс возглавят Кохави, главы оперативного управления и управления инструктажа и обучения.
Мастер-класс станет первой ступенью создания нового многолетнего плана ЦАХАЛа. План должен быть окончательно сформирован в июле этого года.
Кохави говорит офицерам: “Победа и достижение поставленных целей являются нашими главными ценностями, и мы найдем каждую цель с точностью и решимостью со всеми средствами, которые находятся в нашем распоряжении”.
В отличие от прошлого, когда ЦАХАЛ воевал с конвенциональными армиями, сегодня армия сталкивается с врагом, который исчезает после первого столкновения, с малым уровнем демаскирующих признаков. Центр тяжести врага очень мал и скрыт, и потому поражение врага в данном случае будет выглядеть по другому.
Все это осложняется тем, что и ХАМАС, и “Хизбалла” неоднократно объявляли, что сам факт того, что они выжили в результате столкновений с ЦАХАЛем является победой.
Так или иначе, изменения в характере войны во всем мире привели к обострению понимания того, что в результате следующего столкновения с террористической организацией ни одна из сторон не сможет провозгласить “полную победу”. То, что ясно - каждая сторона пытается создать “картинку победы”. В случае террористической организации это будет тяжелая цена,которую заплатит Израиль - без того, чтобы уничтожить эту организацию окончательно. Для Израиля все гораздо сложнее. Офицер ЦАХАЛа так и сказал корреспонденту газеты Исраэль Ха Йом: "В рассказе о войне государства против террористической организации мы не знаем, как представить победу: Сильный удар не будет фотогеничным".