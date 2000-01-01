Нетаниягу приветствовал решение США о переносе посольства
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приветствовал в пятницу решение президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим в мае 2018 года.
Об этом в субботу, 24 февраля сообщает AFP.
"Решение президента Трампа перенести посольство США в Иерусалим в следующий День независимости Израиля следует его исторической декабрьской декларации о признании Иерусалима столицей Израиля, - заявил премьер. - Это решение превратит 70-й День независимости Израиля в еще больший праздник".
#BREAKING Netanyahu hails Trump's Jerusalem declaration as "historic"
Глава правительства подчеркнул, что "благодарит президента Трампа за его лидерство и дружбу".
Напомним, что, объявив в декабре 2017 года о решении перенести посольство США в Иерусалим, глава Белого дома создал повод для ухудшения отношений между Палестиной и Израилем, что в последствии привело к столкновениям между палестинцами и израильскими военнослужащими.
В пятницу, 23 февраля Госдепартамент США сделал заявление о том, что открытие американского посольства в мае 2018 года "будет приурочено к 70-летию Израиля".