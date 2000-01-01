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Нетаниягу приветствовал решение США о переносе посольства | Фото:24.02 07:54   MIGnews.com

Нетаниягу приветствовал решение США о переносе посольства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приветствовал в пятницу решение президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим в мае 2018 года.

Об этом в субботу, 24 февраля сообщает AFP.

"Решение президента Трампа перенести посольство США в Иерусалим в следующий День независимости Израиля следует его исторической декабрьской декларации о признании Иерусалима столицей Израиля, - заявил премьер. - Это решение превратит 70-й День независимости Израиля в еще больший праздник".


Глава правительства подчеркнул, что "благодарит президента Трампа за его лидерство и дружбу".

Напомним, что, объявив в декабре 2017 года о решении перенести посольство США в Иерусалим, глава Белого дома создал повод для ухудшения отношений между Палестиной и Израилем, что в последствии привело к столкновениям между палестинцами и израильскими военнослужащими.

В пятницу, 23 февраля Госдепартамент США сделал заявление о том, что открытие американского посольства в мае 2018 года "будет приурочено к 70-летию Израиля".
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