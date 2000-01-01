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ХАМАС: перемещение посольства `подорвет` весь регион24.02 15:50   MIGnews.com

ХАМАС: перемещение посольства настроит регион против Израиля

Террористическая группировка ХАМАС опубликовала заявление, в котором осудила решение переместить посольство США в Иерусалим в День независимости Израиля.

Лидеры отметили, что "перемещение посольства в оккупированный Иерусалим настроит весь регион против Израиля", сообщают палестинские СМИ.

"Данный шаг не сделает легитимной израильскую оккупацию и не изменит историю Иерусалима", - заявил пресс-секретарь ХАМАС Абдулатиф аль-Кану.

Он добавил, что решение США является "грубым нарушением международных законов и резолюций".

Ранее администрация Трампа официально подтвердила свое намерение перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим уже 14 мая 2018 года.
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