24.02 15:50 MIGnews.com

ХАМАС: перемещение посольства настроит регион против Израиля

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Террористическая группировка ХАМАС опубликовала заявление, в котором осудила решение переместить посольство США в Иерусалим в День независимости Израиля.Лидеры отметили, что "перемещение посольства в оккупированный Иерусалим настроит весь регион против Израиля", сообщают палестинские СМИ."Данный шаг не сделает легитимной израильскую оккупацию и не изменит историю Иерусалима", - заявил пресс-секретарь ХАМАС Абдулатиф аль-Кану.Он добавил, что решение США является "грубым нарушением международных законов и резолюций".Ранее администрация Трампа официально подтвердила свое намерение перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим уже 14 мая 2018 года.