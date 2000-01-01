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В Израиле заявили о вечной дружбе с США | Фото:24.02 12:07   MIGnews.com

В Израиле заявили о вечной дружбе с США

Решение о переносе посольства США в Израиле в Иерусалим говорит о вечной дружбе между двумя государствами.

Об этом в субботу, 24 февраля заявил постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон, сообщает Arutz Sheva.

"Смелое решение Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим в мае в честь 70-й годовщины нашей независимости служит свидетельством нерушимости альянса и настоящей дружбы между США и Израилем", — отметил дипломат.

Постпред призвал все страны "последовать примеру США и объявить о готовности признать Иерусалим вечной столицей Израиля".

Напомним, США официально перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая 2018 года, в 70-ю годовщину образования еврейского государства. Палестинские власти назвали перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и выбранную для этого дату провокацией, которая способна "взорвать регіон".
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