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Либерман, Беннет, Лапид: ООН - совет прав террористов 24.02 19:06   MIGnews.com

Либерман, Беннет, Лапид: ООН - совет прав террористов

Недовольство в Организации Объединенных Наций по поводу приговора "хевронскому стрелку" сержанту Эльору Азарии была критично встречена в Израиле. Напомним, что согласно решению трибунала за непреднамеренное убийство обезоруженного террориста он будет вынужден провести 1,5 года в тюрьме. В ООН это посчитали "неприемлемо мягким" наказанием.

"Совет по правам человека ООН в очередной раз продемонстрировал свой искривленный нравственный компас. Одна пуля, выпущенная Азарией в террориста, оказалась гораздо серьезнее миллионов пуль, используемых для убийства невинных сирийцев, ливийцев, иракцев и йеменцев. Как обычно, это Совет ненависти Израиля, а не Совет по правам человека", - так на своей странице в Facebook министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал заявление верховного комиссара ООН по правам человека Равины Шамдасани.

Аналогично высказался и его коллега из министерства просвещения Нафтали Беннет. На своей странице председатель "Еврейского дома" написал: "Из 500 тысяч человек, убитых Асадом, обезглавленных "Исламским государством" и повешенных Ираном, это, должно быть, центральная проблема в Ближнего Востока".

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац назвал осуждение со стороны СПЧ ООН "просто безобразным", а посол Израиля в Организации Объединенных Наций Дани Данон – "полностью оторванной от жизни критикой единственной настоящей демократии на Ближнем Востоке" во время молчания на фоне "уничтожения человеческих прав в Сирии и Иране".

"Совет по правам человека ООН не объявил утром, о своей обеспокоенности на счет убийства в Сирии полумиллиона человек. На всем Ближнем Востоке существует лишь одна страна, где солдат может попасть в тюрьму за убийство раненого врага. Лишь одна страна с верховенством закона, однако Совет прав террористов обеспокоен лишь нами", - написал в своем Facebook глава партии "Еш Атид" Яир Лапид.
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