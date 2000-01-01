25.01 07:14 MIGnews.com

Малиновская: Признать сексуальное насилие на почве ненависти

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Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлия Малиновская приветствовала решение министерства обороны признать случай сексуальной агрессии в отношении израильской девушки со стороны араба нападением на националистической почве.По ее словам, следует уже, наконец, признать существование такого явления, как сексуальное насилие против израильских женщин на националистической почве."Агрессия или сексуальные домогательства исходят от мужчин - представителей нацменьшинств в городах со смешанным населением, либо по соседству с арабскими городами и деревнями. Для того, чтобы эффективно бороться с этим явлением, нужно, прежде всего, признать его существование. Хватит игр с политкорректностью! В моей канцелярии накопилось уже множество таких примеров. Только за последнее время есть десятки случаев.Мне передали официальную статистику Иерусалимского округа полиции Израиля (спасибо адвокату Рони Алони-Садовнику), по этим данным в 2006 - 2014 гг. было зарегистрировано более 500 случаев сексуального насилия и домогательств на националистической почве, в том числе 70 изнасилований, и это только в Иерусалимском округе!Нельзя больше закрывать глаза на многочисленные показания пострадавших, многие из которых были представлены месяц назад на парламентской комиссии по статусу женщины в ходе заседания, созванного по моему требованию. Важно отметить, что многие депутаты от Объединенного арабского списка явились на это заседание специально, чтобы его сорвать, и предотвратить официальное признание существования подобного явления", - подчеркнула Юлия Малиновская.