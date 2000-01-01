24.01 12:43 MIGnews.com

Война в Газе: Некомпетентность, незнание и малодушие верхов

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Комитет государственного контроля Кнессета, скорее всего, примет решение о публикации доклада государственного контролера по итогам операции “Нерушимая Скала”.Обнародование доклада выставит в крайне невыгодном свете многих бывших и нынешних руководителей государства и политических деятелей. Министр образования Нафтали Беннет уже сказал, что речь идет о настоящем “землетрясении.Офис премьер-министр Биньямина Нетаниягу, как представляется, смирился с неизбежным. и сообщил, что не будет противодействовать публикации доклада.Газета Едиот Ахранот опубликовала выдержки стенограмм заседаний военно-политического кабинета непосредственно перед и во время операции “Нерушимая Скала”.30 июня 2014 года в Гуш Эцион после 18 дней поисков были обнаружена тела трех похищенных и убитых оперативниками ХАМАСа израильских подростков.На заседании кабинета вечером того же дня Нафтали Беннет атаковал бездействие правительства. Он сказал: “Наша реакция на атаку до настоящего момента была слабой и позорной. В Газе - десятки тоннелей, готовых для похищений, и они там не для того, чтобы сгнить (саркастический намек на заявление Моше Яалона непосредственно перед началом Второй Ливанской Войны о том, что ракеты “Хизбаллы” “сгниют” на ее складах). Мы обязаны инициировать акцию”,Позиция Беннета столкнулась с мощным противодействием членов кабинета. Премьер-министр заявил, что тоннели - “реальная угроза, способная изменить баланс сил между ними и нами”. После Нетаниягу попросил Яалона подготовить план борьбы с тоннелями.Яалон ответил “Есть такой план”. Нетаниягу сказал: “Мне о нем ничего неизвестно”. Это его заявление прямо противоречит всем его последующим рассказам о том, что план борьбы с тоннелями был готов заранее.Яалон заявил: “У ХАМАС нет намерений инициировать действия в тоннелях. Мы должны проявить осторожность, не допустить ошибочного расчета”.Беннет парировал: “Разве Гилада Шалита похитили не через тоннель?”Яалон ответил: “Нет”.Нетаниягу в этот момент подчеркнул, что “в настоящий момент нашей целью является сдерживание”.Министр Гилад Эрдан , обращаясь к Яалону заявил: “У вас есть план для завоевания Газы, но нет плана завоевания тоннелей”. Яалон ответил: “Мы уже продемонстрировали такой план”.Начальник Генштаба генерал Бенни Ганц заявил: “ХАМАС не будет действовать. Они уже сказали по радио, что похищение подростков было ошибкой”.