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Нетаниягу солдатам-христианам: весь народ гордится вами 23.12 18:51   MIGnews.com

Нетаниягу солдатам-христианам: весь народ гордится вами

Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаниягу на встрече с солдатами-христианами по случаю Нового года в музее ПАЛЬМАХ в Тель-Авиве:

«Мы гордимся вами, весь народ гордится вами. Вы служите в самой высоконравственной армии на земле.

Не все разделяют это мнение. Я столкнулся с ежедневными выпадами диктатора-антисемита Эрдогана.

Он одержим Израилем. Он знает, что такое моральная армия, и знает, что такое настоящая демократия, в чем отличие от армии, которая вырезает женщин и детей в курдских деревнях. Страна, которая, к сожалению, ото дня ко дню превращается в диктатуру.

Он одержим Израилем. Но есть и положительная динамика: прежде Эрдоган атаковал меня каждые два часа, а теперь - каждые шесть часов».


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