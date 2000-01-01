23.12 18:51 MIGnews.com

Нетаниягу солдатам-христианам: весь народ гордится вами

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Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаниягу на встрече с солдатами-христианами по случаю Нового года в музее ПАЛЬМАХ в Тель-Авиве:«Мы гордимся вами, весь народ гордится вами. Вы служите в самой высоконравственной армии на земле.Не все разделяют это мнение. Я столкнулся с ежедневными выпадами диктатора-антисемита Эрдогана.Он одержим Израилем. Он знает, что такое моральная армия, и знает, что такое настоящая демократия, в чем отличие от армии, которая вырезает женщин и детей в курдских деревнях. Страна, которая, к сожалению, ото дня ко дню превращается в диктатуру.Он одержим Израилем. Но есть и положительная динамика: прежде Эрдоган атаковал меня каждые два часа, а теперь - каждые шесть часов».