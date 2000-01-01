Нетаниягу солдатам-христианам: весь народ гордится вами
Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаниягу на встрече с солдатами-христианами по случаю Нового года в музее ПАЛЬМАХ в Тель-Авиве:
«Мы гордимся вами, весь народ гордится вами. Вы служите в самой высоконравственной армии на земле.
Не все разделяют это мнение. Я столкнулся с ежедневными выпадами диктатора-антисемита Эрдогана.
Он одержим Израилем. Он знает, что такое моральная армия, и знает, что такое настоящая демократия, в чем отличие от армии, которая вырезает женщин и детей в курдских деревнях. Страна, которая, к сожалению, ото дня ко дню превращается в диктатуру.
Он одержим Израилем. Но есть и положительная динамика: прежде Эрдоган атаковал меня каждые два часа, а теперь - каждые шесть часов».