23.11 14:38 MIGnews.com

Вице-президент Ирана угрожает соседним странам

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В субботу, 23 ноября, вице-президент Ирана Эсак Джахангири предупредил региональные страны, что, если будет доказано иностранное участие в протестах, то их ожидают "тяжелые последствия". Об этом сообщает полуофициальное информационное агентство Fars."Некоторые страны в регионе должны знать, что им будет нелегко жить в регионе, если будут найдены улики, которые показывают, что они вмешались в создание беспорядков в Иране", - сказал Джахангири.Иран обвинил "головорезов", связанных с изгнанниками и иностранными противниками - США, Израилем и Саудовской Аравией - за то, что они вызвали беспорядки после повышения цен на бензин.