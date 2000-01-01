23.10 21:03 MIGnews.com

Ганц: мы будем представлять всех в обществе Израиля

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Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц поклялся сформировать правительство либерального единства в Израиле, которое "будет содействовать примирению", заявив, что пришло время положить конец "политическому хаосу" в Израиле."Я обещал сформировать правительство либерального единства, и именно этим я и буду заниматься", - сказал Ганц после принятия мандата от Ривлина."Я также намерен сделать все, что в моих силах, чтобы сформировать правительство национального примирения, которое излечит разногласия между блоками", - говорит он, добавляя, что "мы здесь, чтобы представлять всех, ультраортодоксов ... арабских израильтян, наших братьев-друзов, и всех остальных"."Я буду работать для всего народа Израиля. Правительство, к которому Израиль отчаянно стремится. Мы сформируем правительство, которое будет стремиться к миру и будет знать, что делать с каждым нашим врагом", - заявил бывший начальник штаба ЦАХАЛа."Все ожидают, что мы положим конец этому политическому хаосу и представим спокойную, функционирующую и безопасную страну."Он также сказал, что в его правительстве будет место для религиозного сионизма и харедим. "В нашем доме есть место для всех компонентов израильского общества. С харедим нам нужно разговаривать как с братьями, и мои религиозные сионистские друзья готовы к любой задаче", - сказал Ганц.