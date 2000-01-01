23.10 19:38 MIGnews.com

Бедуины - солдату Бригады Кфир: Иди сюда, мы тебя зарежем

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Военная полиция Израиля арестовала 14 солдат из Бригады Кфир, подозреваемых в избиении бедуинов на заправке на юге Израиля на прошлой неделе, говорится в сообщении армии в среду, 23 октября."Солдаты подозреваются в совершении нападения, в качестве группы, которая угрожает и незаконно использует свое оружие", - говорится в заявлении военных. ЦАХАЛ сообщил, что 14 военнослужащих должны предстать перед судьей для содержания их под стражей до завершения расследования.Адвокат Итамар Бен Гвир, представляющий интересы одного из задержанных по обвинению в нападении на бедуинов в Негеве солдат Бригады Кфир сообщил новые подробности дела в интервью порталу ynet.Бен Гвир рассказал: "Все началось после того, как один из молодых бедуинов закричал сержанту: “Иди, сюда солдат. я тебя зарежу, давай ка посмотрим, чего ты стоишь”. Солдат повел себя самым разумным образом, как и положено солдату - побежал на него, ища контакта. Он сказал мне: “Я сделал то, чему нас учили".Корреспондент указал адвокату: “Это не выглядит как ситуация, в которой солдат должен стремиться к контакту. Это не боевая ситуация, перед ним - гражданские. Мы в клипе видим, что это совершенно иная ситуация”.На это Бен Гвир сказал: “Мы оба знаем, как делают такие видео и кто их контролирует. К несчастью, эти видео распространяет бедуинский рабочий, который поддерживает этих бедуинов. Чтобы не было никаких недопониманий - эти солдаты должны получить медаль”.Корреспондент настаивал: "Но так не делается, он солдат в форме, он должен был вызвать полицию".Итамар Бен Гвир ответил: “Когда солдаты в опасности, они не ждут израильской полиции”.Корреспондент спросил: “Жизни солдат угрожала опасность?”Бен Гвир ответил: “Конечно. Если бы ситуация была обратной, и пред солдатами оказались поселенцы - Молодежь Холмов”, сейчас бы тут все кричали, почему они не стреляли. Но когда речь заходит о бедуинской молодежи - на них надевают наручники и отдают под военный трибунал. Стыд и позор”.В социальных сетях сообщается о том, что 14 обвиняемых в нападении на солдат были арестованы минувшей ночью. У них конфискованы мобильные телефоны. Их семьи не были проинформированы об аресте.Солдаты ранее сообщили: “Это - кровавый навет. Это бедуины нас атаковали. Они угрожали нам ножами” Родители солдат говорят: “Бедуины начали орать: “Вонючие евреи!” и “Придите в Рахат - и мы вам поубиваем!” Родители подчеркнули, что их сыновья отдают свои жизни за народ Израиля и они не готовы мириться с тем. что их проклинают и угрожают им ножами. Родители потребовали от полиции провести расследование в отношении бедуинов.