Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Иран: британский танкер может плыть во свояси | Фото:23.09 17:15   MIGnews.com

Иран: британский танкер может плыть восвояси

Иранские власти 23 сентября освободили британский танкер Stena Impero, который был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей Исламской революции.

Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News Arabia.

"Юридические процедуры завершены и основаны на том, что условия для освобождения нефтяного танкера выполнены, и он может двигаться дальше", – сказал на пресс-конференции официальный представитель правительства Али Рабией.

При этом он добавил, что не имеет точных данных, когда танкер сможет отчалить от иранских берегов и выйти в море.

Накануне генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур пообещал, что британский танкер будет отпущен в скором времени.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:17
Петросян пышно отдохнул с любовницей в Париже
18:13
Ганц и Либерман "обменялись мнениями" перед переговорами
17:56
ПА: сорвана стратегия атак по Израилю с Западного берега
17:20
"Ормузская мирная инициатива" против "Сделки века"
17:09
В Болгарии открылась первая еврейская школа
16:31
Большинство пожилых израильтян довольны жизнью
16:14
Поклялись в верности ISIS: француженки получат пожизненное
16:12
Задержаны сирийцы – псевдоволейбольная команда Украины
15:43
Израиль отказал во въезде футболистам из Газы
15:36
В Кении рухнуло здание школы: есть жертвы
15:14
Ни Нетаниягу, ни Ганц не получили необходимой поддержки
15:10
В Египте забанили Facebook, BBC News и некоторые ТК
14:50
Киркоров похвастался новым iPhone и опозорился
14:40
Убийство шансонье Михаила Круга официально раскрыто
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus