23.09 17:15 MIGnews.com

Иран: британский танкер может плыть восвояси

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Иранские власти 23 сентября освободили британский танкер Stena Impero, который был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей Исламской революции.Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News Arabia."Юридические процедуры завершены и основаны на том, что условия для освобождения нефтяного танкера выполнены, и он может двигаться дальше", – сказал на пресс-конференции официальный представитель правительства Али Рабией.При этом он добавил, что не имеет точных данных, когда танкер сможет отчалить от иранских берегов и выйти в море.Накануне генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур пообещал, что британский танкер будет отпущен в скором времени.