23.09 11:55 MIGnews.com

Джонсон назвал ответственного за атаку на саудовские НПЗ

BREAKING: UK Prime Minister Boris Johnson says Iran is responsible for Saudi oil-industry attacks and the UK could join US-led military effort. https://t.co/OUhFVHOMPQ — The Associated Press (@AP) September 23, 2019

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о причастности Ирана к нападению на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии.Об этом он сообщил журналистам, отправляясь в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, передает Associated Press."Британия с очень высокой степенью уверенности возлагает ответственность на Иран за нападение беспилотников и крылатых ракет на саудовские объекты. Мы будем работать с нашими американскими друзьями и нашими европейскими друзьями, чтобы выработать ответ, который может ослабить напряженность в регионе Персидского залива", – подчеркнул Джонсон.Ожидается, что в кулуарах Генассамблеи британский Премьер встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани.