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Джонсон назвал ответственного за атаку на саудовские НПЗ | Фото:23.09 11:55   MIGnews.com

Джонсон назвал ответственного за атаку на саудовские НПЗ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о причастности Ирана к нападению на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии.

Об этом он сообщил журналистам, отправляясь в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, передает Associated Press.

"Британия с очень высокой степенью уверенности возлагает ответственность на Иран за нападение беспилотников и крылатых ракет на саудовские объекты. Мы будем работать с нашими американскими друзьями и нашими европейскими друзьями, чтобы выработать ответ, который может ослабить напряженность в регионе Персидского залива", – подчеркнул Джонсон.

Ожидается, что в кулуарах Генассамблеи британский Премьер встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани.




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