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Нетаниягу обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии | Фото: Хаим Цах23.07 21:42   MIGnews.com

Нетаниягу обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии

Сегодня вечером премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с российской делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником генерального штаба России Валерием Герасимовым в своей канцелярии в Иерусалиме.
Нетаниягу обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии | Фото: Хаим Цах
Во встрече приняли участие министр обороны Авигдор Либерман, начальник генерального штаба генерал-лейтенант Гади Айзенкот, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат и другие высокопоставленные чиновники.
Нетаниягу обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии | Фото: Хаим Цах

Предметом обсуждения была иранская проблема и ситуация в Сирии.
Нетаниягу обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии | Фото: Хаим Цах

В начале встречи премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:

"Наши отношения чрезвычайно важны и реализуются, как вы видели, посредством прямых встреч между мной и президентом Путиным и между нашими командами. И я очень ценю заявления президента Путина и президента Трампа о безопасности Израиля, сделанные на недавнем саммите".
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