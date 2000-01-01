23.07 21:42 MIGnews.com

Нетаниягу обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии

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Сегодня вечером премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с российской делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником генерального штаба России Валерием Герасимовым в своей канцелярии в Иерусалиме.Во встрече приняли участие министр обороны Авигдор Либерман, начальник генерального штаба генерал-лейтенант Гади Айзенкот, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат и другие высокопоставленные чиновники.Предметом обсуждения была иранская проблема и ситуация в Сирии.В начале встречи премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:"Наши отношения чрезвычайно важны и реализуются, как вы видели, посредством прямых встреч между мной и президентом Путиным и между нашими командами. И я очень ценю заявления президента Путина и президента Трампа о безопасности Израиля, сделанные на недавнем саммите".