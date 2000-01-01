Президент Ривлин отправится с официальным визитом в Хорватию
Реувен Ривлин планирует совершить государственные визиты в Хорватию и соседнюю Сербию, сообщает в понедельник, 23 июля The Jerusalem Post.
Уже завтра Ривлин отправится в Хорватию с официальным визитом по приглашению хорватского президента Колинды Грабар-Китарович.
Отправившись ь в субботу в Загреб, Ривлин завершит поездку с однодневным визитом в Белград в четверг.
Отметим, что перелет между балканскими столицами составляет чуть меньше часа.
По данным издания, в среду президент посетит собрание руководителей Министерства обороны Хорватии и представителей израильской военной промышленности, чтобы обсудить сотрудничество двух стран в вопросах обороны.