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Президент Ривлин отправится с официальным визитом в Хорватию | Фото:23.07 19:14   MIGnews.com

Президент Ривлин отправится с официальным визитом в Хорватию

Реувен Ривлин планирует совершить государственные визиты в Хорватию и соседнюю Сербию, сообщает в понедельник, 23 июля The Jerusalem Post.

Уже завтра Ривлин отправится в Хорватию с официальным визитом по приглашению хорватского президента Колинды Грабар-Китарович.

Отправившись ь в субботу в Загреб, Ривлин завершит поездку с однодневным визитом в Белград в четверг.

Отметим, что перелет между балканскими столицами составляет чуть меньше часа.

По данным издания, в среду президент посетит собрание руководителей Министерства обороны Хорватии и представителей израильской военной промышленности, чтобы обсудить сотрудничество двух стран в вопросах обороны.
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