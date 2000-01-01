Минкультуры обеспокоено признаками разрушения Стены Плача
Министр культуры Мири Регев сегодня созвала экстренное заседание, чтобы обсудить, какие меры следует предпринять через несколько часов после того, как стокилограммовый камень вывалился из Стены Плача и едва не приземлился на голову молящейся женщины.
По данным издания, на заседание были вызваны представители Управления древностей, подотчетного Министерству культуры, представителей муниципалитета Иерусалима, Фонда наследия Стены Плача и главных раввинов Израиля.
"Упавший камень – это не тот случай, который можно воспринимать легкомысленно. Это чудо, что никто не пострадал", - заявила Регев.
По ее словам, "этот инцидент поднимает серьезные вопросы".
Министр также добавила, что "мы говорим о жизнях людей, о благосостоянии населения, которое ежедневно посещает Стену Плача".