23.07 18:01 MIGnews.com

Закон о национальном характере: в духе движения "Херут"

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Ностальгия по "Старому Ликуду" у нас обычное явление. Не то, чтобы не о чем ностальгировать, просто забавно, что эти причитания звучат от тех, кто никогда не голосовал за Ликуд, выступал против него и всех его лидеров. Однако это совершенно не мешает указывать лидерам и избирателям Ликуда на то, что Ликуд "сошел с пути истинного".Риторика всегда была одинаковой. Любая идея или закон национальной окраски осуждается и определяется как националистический, экстремистский, расистский и фашистский. Эти заявления переводятся на все языки мира, и выставляют Израиль в дурном свете среди других народов. Однако обратившись к архивам, мы убедимся, что они не высказывались иначе о Ликуде Менахема Бегина или Ицхака Шамира и о движении ревизионистов во главе с Зеэвом Жаботинским.Я поздравляю членов фракции "Ликуд" в Кнессете, которых не смутили все эти высказывания, с принятием Основного закона: Израиль, государство еврейского народа ("Национальный закон"). Критики закона приводили некоторые высказывания, сделанные несколькими представителями Ликуда в прошлом и в настоящем в качестве доказательства того, что Ликуд отклонился от своего традиционного пути.Действительно ли речь идет об отклонении?В 16-м созыве Кнессета я стоял во главе подкомитета парламентской комиссии (во главе которой находился Михаэль Эйтан) законодательства и права, который провел обсуждения и сформулировал принципы, лежащие в основе этого закона, которые должны были стать основным законом и частью конституции. Закон, принятый Кнессетом на прошлой неделе, на самом деле является результатом непрерывной работы представителей "Ликуда" многих созывов в этом направлении.Ликуд - и перед ним движение "Херут" - всегда считал основные компоненты национальной идентичности неотъемлемой частью основного закона, и ее представители действовали на основе этой точки зрения. Доктор Йоханан Бадер, юрист, три десятилетия являлся депутатом Кнессета. Его законодательная инициатива четко определяет, в частности, права человека и социальные права. Однако, первая глава называется "Хартией прав еврейского народа". Она включает право на землю Израиля в пределах ее исторических границ, право каждого еврея на репатриацию в Израиль и право каждого еврея (даже если он проживает за границей!) получать израильское гражданство.Другая глава в этом предложении ("суверенитет") закрепляет флаг государства, гимн ("хатиква") и четко определяет, что "язык Государства Израиль - это иврит". Это предложение гарантирует возможность использования арабского языка в государственных органах, но не имеет равного статуса с ивритом. В более позднем созыве Кнессета депутат Кнессета Эстер Разиэль-Наор (мать Арие Наора, секретаря правительства Бегина) представила законопроект в этом том же духе. Важный принцип в законе гласит, что в суверенном государстве власть принадлежит народу, и в нем наличествуют все три ветви власти. Представители Ликуда в 20-м кнессете не только не отклонились от своего наследия, они пошли по такому же пути и выполнили задачу, начатую движением Херут. Они могут гордиться своей работой.Автор бывший министр образования и внутренних дел, бывший член узкого кабинета министров по делам безопасности, бывший секретарь правительства Ариэля Шарона и Биньямина Нетаниягу. Член Ликуда.