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Собравшийся в политику Айзенкот встретился с Лапидом | Фото:23.05 07:46   MIGnews.com

Собравшийся в политику Айзенкот встретился с Лапидом

Бывший начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, который собрался в политику, провел серию встреч с политическими деятелями, в числе которых был лидер оппозиции Яир Лапид.

Об этом сообщает 12 канал.

Уточняется, что стороны обсудили возможность будущего сотрудничества. Лапид отказался от комментариев для журналистов.

По данным СМИ, в ходе переговоров также были рассмотрены различные варианты, при которых Лапид и Айзенкот могли бы участвовать вместе на следующих выборах.

Ключевым посланием председателя партии "Еш Атид" было то, что экс-глава генштаба может присоединиться к нему как №2 в списке на любом этапе, когда пожелает.


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