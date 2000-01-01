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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:24.05 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Собравшийся в политику Айзенкот встретился с Лапидом. Бывший начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, который собрался в политику, провел серию встреч с политическими деятелями, в числе которых был лидер оппозиции Яир Лапид.

Беэр-Шева: житель дома престарелых заражен COVID-19. В субботу, 23 мая, у одного из жителей дома престарелых в Беэр-Шеве был диагностирован коронавирус COVID-19.

Храм Гроба Господня вновь откроется впервые за два месяца. Храм Гроба Господня в Иерусалиме вновь откроется в воскресенье, 24 мая, впервые за два месяца. Он был закрыт в связи с руководящими принципами Министерства здравоохранения на фоне пандемии COVID-19.

Теракт в Негохот: солдат ЦАХАЛа переведен из реанимации. Солдат ЦАХАЛа, который потерял ногу после ранения в автомобильном теракте на Западном берегу, был переведен из отделения интенсивной терапии.

Гай Пелег: Рекомендую Нетаниягу сделку с правосудием. Один из наиболее известных ненавистников Биньямина Нетаниягу в израильской прессе, корреспондент 12-го канала израильского ТВ Гай Пелег “дал добрый совет” премьеру.


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