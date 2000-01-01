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Саар не удивлен отсутствием министерского портфеля | Фото:23.05 20:13   MIGnews.com

Саар не удивлен отсутствием министерского портфеля

Влиятельный функционер Ликуда Гидон Саар сообщил 12-му каналу, что он не был удивлен, что премьер-министр не назначил его на министерский пост в новом правительстве.

Саар занял четвертое место в праймериз "Ликуда", однако его обогнали другие законодатели дальше по списку на министерские должности.

"Если нет ожиданий, то нет и разочарований", - отметил политик. Он напомнил о том же замечании, которое сделал ему бывший премьер-министр Ариэль Шарон.

Ранее сообщалось, что Гидон Саар "вежливо отказался" от поста посла в ООН. Саар, считающийся главным соперником Биньямина Нетаниягу в партии, рассказал о предложении, которое сделал ему премьер-министр.


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