Саар не удивлен отсутствием министерского портфеля
Влиятельный функционер Ликуда Гидон Саар сообщил 12-му каналу, что он не был удивлен, что премьер-министр не назначил его на министерский пост в новом правительстве.
Саар занял четвертое место в праймериз "Ликуда", однако его обогнали другие законодатели дальше по списку на министерские должности.
"Если нет ожиданий, то нет и разочарований", - отметил политик. Он напомнил о том же замечании, которое сделал ему бывший премьер-министр Ариэль Шарон.
Ранее сообщалось, что Гидон Саар "вежливо отказался" от поста посла в ООН. Саар, считающийся главным соперником Биньямина Нетаниягу в партии, рассказал о предложении, которое сделал ему премьер-министр.