23.05 07:02 MIGnews.com

Статус-кво: На пути к пятому правительству Нетаниягу

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За неделю до истечения уже продленного один раз срока, отведенного на формирование пятого правительства Биньямин Нетаниягу на коалиционных переговорах наблюдается умеренный прогресс.22 мая глава делегации Ликуда на переговорах по формированию коалиции, Ярив Левин, встретился с Ариэелем Атиасом (ШАС), Ури Маклевом (Яадут А-Тора) и Шрийя Демски (союз правых партий). В центре обсуждения находились вопросы отношения религии и государства. Было достигнуто соглашение о сохранении существующего статус-кво. Один из участников переговоров сообщил корреспонденту газеты Исраэль Ха Йом: “К чему бы это не относилось - все останется по-прежнему”.Согласно договоренностям, коалиция будет выступать против любых законодательных усилий, затрагивающих религию и государство. Будет создан “форум диалога”, в состав которого войдет представитель премьер-министра. В рамках форума будут обсуждаться все религиозные вопросы. Статус Стены Плача изменен не будет. Правительство признает “важность шабата”, и его нарушения для жизненно необходимых работ только после консультаций с главным раввинатом и изучения всех альтернатив.Источник, участвовавший в переговорах говорит: “Нет изменений в сфере, затрагивающей отношения религии и государства. Это - более или менее повторение того, что существовало при предыдущем правительстве”.Между тем, состоялась важная встреча - между Биньямином Нетаниягу и Авигдором Либемраном. Два политика обсуждали вопросы безопасности и закон о призыве. Среди прочего обсуждалась возможность удаления из закона квот на призыв для ультраортодоксов. Либерман такую возможность отверг.Несмотря на это, участники переговоров сообщают о том, что “чувствуется прогресс”. Они говорят: До сегодняшнего дня мы слышали только “не согласны”, “не хотим”, “не знаем, как решить эту проблему”. Вчера, может быть из-за того, что часы тикают, наконец-то начали проявлять заинтересованность в возможных решениях. Это - начало процесса спуска с верхушки дерева”.