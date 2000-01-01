23.05 16:16 MIGnews.com

"Политика Нетаниягу приведет Израиль к диктатуре"

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Бывший министр юстиции и депутат Кнессета от правящей партии "Ликуд" предупредил в четверг, 23 мая, что политика в отношении системы правосудия, поддерживаемая премьер-министром Биньямином Нетаниягу, может превратить Израиль в диктаторское государство, и заявил, что они диаметрально противоположны проводимой политике партии на протяжении десятилетий.Дан Меридор, который занимал несколько министерских постов при Нетаниягу в течение 21 года в качестве законодателя в 1984–2013 годах, публично выступил против попытки премьер-министра выпустить Закон об иммунитете. Меридор также сильно раскритиковал законопроект, позволяющий законодателям отменять административные решения Верховного суда, и сказал Армейскому радио, что они "изменят систему режима". Он заявил, что это может "превратить нынешнюю демократию в диктатуру"."Сама идея, что кто-то выше закона, что нет равенства перед законом, что подозрения в отношении премьер-министра и министров не будут расследоваться и доходить до суда, превращает нашу страну во что-то другое", - сказал он. "Этого никогда не было. У нас были премьер-министры и министры, даже президент, который отправился в тюрьму. Мы должны гордиться тем, что нет привилегированных людей, которые находятся выше закона." - заявил Меридор.Согласно телевизионному репортажу, который состоялся в среду вечером, Нетаниягу и его партнеры по коалиции договорились о том, что новое правительство примет закон о далеко идущих конституционных изменениях, чтобы ограничить полномочия Верховного суда.На вопрос согласен ли Меридор с бывшим депутатом "Ликуда", Бенни Бегином, который назвал стремление Нетаниягу к неприкосновенности "актом коррупции", он ответил: "Конечно". Меридор обвинил новое правительство в том, что оно планирует "разрушить систему правосудия, удар за ударом" и "нейтрализовать эту славную систему, которой мы построили и которой гордимся в течение 70 лет." Он добавил, что он "в муках" из-за нынешнего состояния "Ликуда", утверждая, что оно "перевернуло" свою историческую поддержку судебной системы."Я не могу поверить, что будет достаточно законодателей, которые осмелятся поднять руку в поддержку этого коррупционного акта", - заключил он. "Я хотел бы верить, что среди 35 членов "Ликуда" будут те, кто не поддерживает упадок системы правосудия и ценности равенства".