Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Политика Нетаниягу приведет Израиль к диктатуре` | Фото:23.05 16:16   MIGnews.com

"Политика Нетаниягу приведет Израиль к диктатуре"

Бывший министр юстиции и депутат Кнессета от правящей партии "Ликуд" предупредил в четверг, 23 мая, что политика в отношении системы правосудия, поддерживаемая премьер-министром Биньямином Нетаниягу, может превратить Израиль в диктаторское государство, и заявил, что они диаметрально противоположны проводимой политике партии на протяжении десятилетий.

Дан Меридор, который занимал несколько министерских постов при Нетаниягу в течение 21 года в качестве законодателя в 1984–2013 годах, публично выступил против попытки премьер-министра выпустить Закон об иммунитете. Меридор также сильно раскритиковал законопроект, позволяющий законодателям отменять административные решения Верховного суда, и сказал Армейскому радио, что они "изменят систему режима". Он заявил, что это может "превратить нынешнюю демократию в диктатуру".

"Сама идея, что кто-то выше закона, что нет равенства перед законом, что подозрения в отношении премьер-министра и министров не будут расследоваться и доходить до суда, превращает нашу страну во что-то другое", - сказал он. "Этого никогда не было. У нас были премьер-министры и министры, даже президент, который отправился в тюрьму. Мы должны гордиться тем, что нет привилегированных людей, которые находятся выше закона." - заявил Меридор.

Согласно телевизионному репортажу, который состоялся в среду вечером, Нетаниягу и его партнеры по коалиции договорились о том, что новое правительство примет закон о далеко идущих конституционных изменениях, чтобы ограничить полномочия Верховного суда.

На вопрос согласен ли Меридор с бывшим депутатом "Ликуда", Бенни Бегином, который назвал стремление Нетаниягу к неприкосновенности "актом коррупции", он ответил: "Конечно". Меридор обвинил новое правительство в том, что оно планирует "разрушить систему правосудия, удар за ударом" и "нейтрализовать эту славную систему, которой мы построили и которой гордимся в течение 70 лет." Он добавил, что он "в муках" из-за нынешнего состояния "Ликуда", утверждая, что оно "перевернуло" свою историческую поддержку судебной системы.

"Я не могу поверить, что будет достаточно законодателей, которые осмелятся поднять руку в поддержку этого коррупционного акта", - заключил он. "Я хотел бы верить, что среди 35 членов "Ликуда" будут те, кто не поддерживает упадок системы правосудия и ценности равенства".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:21
Союз правых партий требует корпуса для религиозных солдат
17:02
Недалеко от поселения Мево-Модиим вспыхнул крупный пожар
16:45
Премьер-министр Швеции обещает повысить безопасность евреев
16:36
Умерла британская писательница Джудит Керр
16:34
Саудовская Аравия поддерживает США против Турции
16:07
Германия голосовала против антиизраильской резолюции ВОЗ
15:40
Самолет El Al успешно приземлился в Бен-Гурион
15:31
В Иудеи полыхают пожары: есть пострадавшие
15:26
В Израиле оштрафованы 32 тысячи велосипедистов
15:20
Рейс El Al на Батуми идет на вынужденную посадку
15:20
Мир должен выступить против Ирана
15:08
В Беларуси похоронены останки 1214 жертв Холокоста
14:55
Израилю не хватает более трех тысяч учителей
14:35
По всей стране будут приостановлены строительные работы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus