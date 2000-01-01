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Евреи Эфиопии угрожают голодовкой: `Хотим в Израиль` | Фото: Исраэли Цвика, GPO23.04 08:24   MIGnews.com

Евреи Эфиопии угрожают голодовкой: "Хотим в Израиль"

Министр юстиции Айелет Шакед пообещала помочь эфиопским евреям как можно скорее репатриироваться в Израиль.

"Программы, воссоединяющие эфиопских евреев с их семьями в Израиле, как правило нелегки. Но я попробую сделать все, что в моих силах, для работы с соответствующими управлениями, чтобы это произошло в кратчайшие сроки", - заявила она во визита в синагогу Аддис-Абебы.

В воскресенье, 22 апреля, Шакед посетила Эфиопию, чтобы больше узнать о положении 8 тыс. местных евреев. По ее словам, в Африке она впервые.

Приехавшие на встречу члены еврейской общины заявили главе израильского Минюста, что хотят поскорее репатриироваться, чтобы вновь быть с родственниками, переехавшими на историческую родину много лет назад.

"Мы знаем, что алия для евреев из других стран происходила гораздо быстрее. Иногда переезд включал даже их собак. Разве их собаки важнее нас?"- спросил глава еврейской общины Аддис-Абебы Мелес Сидисто.

Он пригрозил массовой голодовкой эфиопских евреев, если Израиль не поспособствует воссоединению их с репатриировавшимися семьями.

"Мы несчастны. С нас хватит. Если в кратчайшие сроки наша ситуация не решится, мы объявим массовую голодовку, чтобы наш голос услышали Израиль и мир", - сказал он.

Напомним, что официально Израиль признал эфиопских евреев фалаша лишь в 1973 году, а во время операций "Моисей" (1984) и "Соломон" (1992 год) около 50 тыс. их представителей были перевезены в Еврейское государство. На сегодняшний день их численность составляет порядка 140 тыс.

Репатриация эфиопских евреев усложняется насильственным крещением многих из них в XIX—XX веках, поэтому по факту они не подпадают под действие "закона о возвращении".
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