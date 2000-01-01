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Наша песня хороша: Харедим угрожают развалить правительство | Фото: Коби Гидеон, GPO23.04 07:48   MIGnews.com

Наша песня хороша: Харедим угрожают развалить правительство

Если к концу летней сессии Кнессет не примет законопроект о призыве харедим в трех необходимых чтениях, младший партнер премьер-министра Нетаниягу по коалиции "Яадут а-Тора" займется роспуском правительства, заявил заместитель министра здравоохранения и лидер партии Яаков Лицман.

"Если по прошествии двух месяцев законопроект не будет одобрен, мы созовем Совет мудрецов Торы и покинем коалицию", - заявил он на конференции гурских хасидов, которая состоялась 22 апреля в швейцарском Давосе.

Напомним, что в первом чтении непопулярный среди светских евреев законопроект был принят еще в марте, перед весенними каникулами Кнессета. Тогда премьеру удалось уговорить ортодоксов пойти на компромисс и отложить их главное требование – отменить военный призыв для учащихся в йешивах до летней сессии.

С другой стороны министр обороны Либерман и его партия НДИ угрожают выйти из правительства, если коалиция примет закон о призыве харедим.
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