23.04 21:04 MIGnews.com

Израиль потребовал от русских не поставлять C-300 в Сирию

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Израиль призвал Кремль воздержаться от поставок российских С-300 в Сирию. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на российского дипломата, который сделал данное заявление на условиях анонимности.В то же время представитель израильского правительства отказался комментировать эту информацию.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва еще не приняла окончательное решение о поставках зенитно-ракетных комплексов сирийцам. При этом глава российского МИДа отметил, что Россия не станет держать данное решение в тайне от общественности.Лавров добавил, что пока неизвестно, какие конкретные решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии по этому вопросу.Ранее "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Москва готова в ближайшее время поставить С-300 армии Асада на безвозмездной основе.В свою очередь власти РФ отказались комментировать эту информацию.В минувшие выходные министерство обороны РФ передало послания израильскому государству о своей готовности поставлять С-300 Дамаску.Правительство РФ дало ясно понять Израилю о том, что в случае если Москва сочтет необходимым поставить российские С-300 Сирии, то она это сделает.Израиль раскритиковал это решение и заявил, что поставки С-300 в Сирию являются пересечением "красной линии".