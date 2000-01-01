Израиль потребовал от русских не поставлять C-300 в Сирию
Израиль призвал Кремль воздержаться от поставок российских С-300 в Сирию. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на российского дипломата, который сделал данное заявление на условиях анонимности.
В то же время представитель израильского правительства отказался комментировать эту информацию.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва еще не приняла окончательное решение о поставках зенитно-ракетных комплексов сирийцам. При этом глава российского МИДа отметил, что Россия не станет держать данное решение в тайне от общественности.
Лавров добавил, что пока неизвестно, какие конкретные решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии по этому вопросу.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Москва готова в ближайшее время поставить С-300 армии Асада на безвозмездной основе.
В свою очередь власти РФ отказались комментировать эту информацию.
В минувшие выходные министерство обороны РФ передало послания израильскому государству о своей готовности поставлять С-300 Дамаску.
Правительство РФ дало ясно понять Израилю о том, что в случае если Москва сочтет необходимым поставить российские С-300 Сирии, то она это сделает.
Израиль раскритиковал это решение и заявил, что поставки С-300 в Сирию являются пересечением "красной линии".