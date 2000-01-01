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`Открытое небо` продолжается: Бен-Гурион побил рекорд | Фото: Thinkstock23.04 22:21   MIGnews.com

Пассажиропоток между Израилем и Россией вырос на 25%

Число направлений и авиакомпаний, осуществляющих авиарейсы в аэропорт Бен-Гурион, продолжает расти. Компания Ural Airlines ("Уральские авиалинии") начинает выполнять четыре авиарейса в неделю из аэропорта "Жуковский" (около 40 км от Москвы) в аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле. Первый рейс на этом направлении запланирован на 26 апреля. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и разведки Исраэль Кац. Апрель этого года станет рекордным для аэропорта имени Бен-Гурион по загруженности: пассажиропоток здесь увеличится на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит 1,7 миллиона пассажиров.

Российская компания Ural Airlines осуществляет рейсы на более чем 250 внутренних и зарубежных авиалиниях. Авиапарк этого перевозчика на сегодняшний насчитывает 41 авиалайнер. Полеты в Израиль будут выполнять два типа лайнеров: Airbus 320 и Airbus 321 (около 160 и 220 посадочных мест соответственно).

"Я намерен и далее увеличивать перечень стран и компаний, а также подписывать дополнительные соглашения в сфере авиасообщения, с тем, чтобы расширить географию полетов, и привлечь в Израиль новых авиаперевозчиков. Таким образом я планирую снизить цены на билеты как для израильтян, так и для туристов", - заявил министр Исраэль Кац.

"Снижение цен на авиабилеты и революционная программа "Открытое небо" приводят к значительному росту числа пассажиров в аэропорту имени Бен-Гуриона", - объяснил положительную динамику пассажиропотока министр транспорта и разведки Исраэль Кац.

Напомним, что соглашение "Открытое небо" было подписано министром Исраэлем Кацем около четырёх лет назад. Благодаря этой программе пассажиропоток в израильских аэропортах продолжает расти. Глава транспортного ведомства отметил прямую связь между расширением спектра авиакомпаний и направлений и снижением цен на билеты. Так, удешевление цен на полеты в Восточную Европу составило 18%, на направления в Западной Европе - от 12 до 30%, в Южную Америку, Дальний Восток и Австралию – на 20%, в Африку – на 13%.

В этом году с аэропортом Бен-Гурион начнут сотрудничать 10 новых компаний. Ожидается, что они окажут влияние на усиление конкуренции в сфере авиасообщения.

Заметим, что на сегодняшний день аэропорт Бен-Гурион принимает рейсы около 140 компаний, осуществляющих полеты на международных направлениях, что само по себе является уникальной ситуацией для аэропорта такого масштаба.
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