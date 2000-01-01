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flickr 23.03 19:29   MIGnews.com

Нетаниягу осудил теракт во Франции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу осудил теракт во Франции, жертвами которого стали три человека.

"Я осуждаю жесткий террористической акт, совершенный во Франции. Цивилизованный мир должен объединиться и работать вместе, чтобы победить террор. От имени израильского правительства я выражаю соболезнования семьям погибших и всему французскому народу", - заявил глава израильского правительства.

В пятницу, 23 марта, выходец из Марокко, сторонник террористической организации "Исламское государство", захвативший супермаркет на юге Франции, убил двоих человек

В результате спецоперации террорист был ликвидирован.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ISIS.
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