Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу осудил теракт во Франции, жертвами которого стали три человека.
"Я осуждаю жесткий террористической акт, совершенный во Франции. Цивилизованный мир должен объединиться и работать вместе, чтобы победить террор. От имени израильского правительства я выражаю соболезнования семьям погибших и всему французскому народу", - заявил глава израильского правительства.
В пятницу, 23 марта, выходец из Марокко, сторонник террористической организации "Исламское государство", захвативший супермаркет на юге Франции, убил двоих человек
В результате спецоперации террорист был ликвидирован.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ISIS.