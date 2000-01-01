23.03 19:29 MIGnews.com

Нетаниягу осудил теракт во Франции

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу осудил теракт во Франции, жертвами которого стали три человека."Я осуждаю жесткий террористической акт, совершенный во Франции. Цивилизованный мир должен объединиться и работать вместе, чтобы победить террор. От имени израильского правительства я выражаю соболезнования семьям погибших и всему французскому народу", - заявил глава израильского правительства.В пятницу, 23 марта, выходец из Марокко, сторонник террористической организации "Исламское государство", захвативший супермаркет на юге Франции, убил двоих человекВ результате спецоперации террорист был ликвидирован.Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ISIS.