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Хакеры из Ирана взломали серверы ООН и властей США23.03 18:58   MIGnews.com

Хакеры из Ирана взломали серверы ООН и властей США

Хакеры из Ирана взломали серверы Организации Объединенных Наций и властей США. Об этом сообщил заместитель директора ФБР Дэвида Боутича.

"Хакеры украли секреты нашего правительства, секреты в области торговли, наши технологии, идеи для военных и информацию о наших конкурентных преимуществах", — заявил он.

В пятницу, 23 марта, Минфин США внес в санкционный список десять иранцев и государственную военизированную организацию — Корпус стражей исламской революции (КСИР). Эти меры в Вашингтоне назвали ответом на "значительные злонамеренные действия" в киберсфере.
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