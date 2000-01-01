23.03 18:58 MIGnews.com

Хакеры из Ирана взломали серверы ООН и властей США

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Хакеры из Ирана взломали серверы Организации Объединенных Наций и властей США. Об этом сообщил заместитель директора ФБР Дэвида Боутича."Хакеры украли секреты нашего правительства, секреты в области торговли, наши технологии, идеи для военных и информацию о наших конкурентных преимуществах", — заявил он.В пятницу, 23 марта, Минфин США внес в санкционный список десять иранцев и государственную военизированную организацию — Корпус стражей исламской революции (КСИР). Эти меры в Вашингтоне назвали ответом на "значительные злонамеренные действия" в киберсфере.