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Ангела Меркель стала лауреатом премии Эли Визеля | Фото: European People's Party/Flickr23.03 20:55   MIGnews.com

Ангела Меркель стала лауреатом премии Эли Визеля

Вашингтонский музей Холокоста США вручил свою самую важную награду – премию Эли Визеля за просветительскую работу по распространению информации о Холокосте. В этом году этой чести была удостоена канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Канцлер Меркель продемонстрировала непоколебимую приверженность делу превращения памяти о Холокосте в приоритет для Германии. Музей по многим инициативам сотрудничал с правительством и институтами Германии, и при канцлере Меркель эти партнерские отношения стали еще более глубокими и плодотворными", - сказал глава совета руководителей музея Том Бернштейн 23 марта.

Стоит отметить, что германский лидер действительно сделала посильный вклад в распространение информации о Катастрофе. Так, в 2011 году она оказала решающее влияние для преодолении нежелания 11 стран-членов Международной службой розыска (расположенного в Германии центра документации, информации и исследования нацистских преступлений) открыть свои архивы.

Церемония награждения Ангелы Меркель пройдет на национальном ужине памяти, который состоится в Йом а-Шоа (День памяти Холокоста) 24 апреля в Вашингтоне. Как сообщает JTA, уже сейчас известно, что лично присутствовать на мероприятии Меркель не будет, а вручение пройдет в видеорежиме.
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