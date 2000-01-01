Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

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Секретный визит шефа Моссада в Катар. Бывший министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью 12-му каналу израильского ТВ сообщил, что глава Моссада Йоси Коэн и начальник южного округа ЦАХАЛа Херци Халеви две недели назад побывали с визитом в Катаре.
Либерман: только я могу заменить Нетаниягу. В ходе интервью Рине Мацлиах на 12-м канале израильского ТВ лидер НДИ Авигдор Либерман не только раскрыл запрещенные к публикации детали о поездке шефа Моссада в Катар но и намекнул на то, как будет развиваться политическая ситуация в Израиле.