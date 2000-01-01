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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:24.02 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Секретный визит шефа Моссада в Катар. Бывший министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью 12-му каналу израильского ТВ сообщил, что глава Моссада Йоси Коэн и начальник южного округа ЦАХАЛа Херци Халеви две недели назад побывали с визитом в Катаре.

Карантин для 12 солдат МАГАВа охранявших туристов. По сообщениям в израильских СМИ 12 солдат МАГАВа, обеспечивавших безопасность южнокорейских туристов, отправлены на карантин.

Либерман: только я могу заменить Нетаниягу. В ходе интервью Рине Мацлиах на 12-м канале израильского ТВ лидер НДИ Авигдор Либерман не только раскрыл запрещенные к публикации детали о поездке шефа Моссада в Катар но и намекнул на то, как будет развиваться политическая ситуация в Израиле.

Израиль может закрыть границы из-за коронавируса. В субботу, 22 февраля, Министерство здравоохранения распространило сообщение, что Израиль может вскоре закрыть границы для туристов из-за опасений распространения коронавируса.

Коронавирус: власти Италии отменили Венецианский карнавал. Количество зараженных коронавирусом в северной Италии достигло 133 человек. Власти страны, в попытке остановить эпидемию объявили о том, что отменяют Венецианский карнавал.

Обстрел Израиля: 21 ракета за четверть часа. Телеканал КАН сообщает о том, что террористы Газы выпустили по израильской территории 21 ракету. 13 перехватила система ПРО "Железный купол".


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