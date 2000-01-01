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Эдельштейн: 23-й Кнессет станет Кнессетом суверенитета | Фото:23.02 19:05   MIGnews.com

Эдельштейн: 23-й Кнессет станет Кнессетом суверенитета

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн принял участие в открытии нового квартала в Кирьят-Арбе в воскресенье, 23 февраля. Комментируя "сделку века" президента США Дональда Трампа, он сказал, что изменение политического направления приведет к тому, что 23-й Кнессет станет "Кнессетом суверенитета".

Об этом сообщает Аруц Шева.

"Я сразу сказал после публикации плана и повторяю сейчас: станет ли эта сделка реальностью или останется красивой и красочной брошюрой, зависит только от нас. Не от Америки, не от европейцев и не от "палестинцев". Это будет Кнессет, который объявит миру о наших намерениях расширить суверенитет Израиля на Иудею и Самарию."

"Но этот план также важен, когда дело доходит до того, что уже достигнуто: он заставил весь мир изменить используемые им термины в отношении израильского урегулирования. Не так давно в политическом спектре доминировало простое уравнение: уступки равны международным признанием."

"Большое значение "сделки века" заключается в том, что она привносит новую концепцию с новыми уравнениями: суверенитет равен признанию, вера - успеху. Государство Израиль сегодня открыто объявляет, что оно намерено применить суверенитет в Иудее и Самарии и что в результате этого решения нам не грозит катастрофа."


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