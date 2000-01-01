23.02 11:22 MIGnews.com

Нетаниягу: Либерман скомпрометировал безопасность Израиля

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу подверг резкой критике лидера фракции Наш Дом - Израиль.Нетаниягу заявил: “Это немыслимо. Либерман снова скомпрометировал безопасность Израиля ради политических нужд. Человек решил сделать все возможное ради того, чтобы избавиться от меня и от Ликуда”.Либерман сильно возмутился и написал в ответ в фейсбук: “Никогда не было другой фигуры, которая сливала бы больше секретов безопасности государства ради политических нужд, чем Нетаниягу. В данном конкретном случае, визит главы Моссада в Катар скрыт военной цензурой ради циничных политических целей, с тем, чтобы скрыть капитуляцию перед терроризмом и утрату безопасности для жителей Юга. Для Нетаниягу все- политика, и безопасность для него - не более чем средство для достижения его собственных целей. Ни с того ни с сего Нетаниягу превратился в адвоката ХАМАСа, как будто они - организация защиты природы. Это - капитуляция перед террористической политикой. В 2019 году ХАМАС выпустил по Израилю 2019 году 1500 ракета”.