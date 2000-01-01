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Эхуд Барак: пора разобраться с Мандельблиттом 23.02 20:08   MIGnews.com

Эхуд Барак: пора разобраться с Мандельблиттом

Бывший премьер министр и министр обороны Эхуд Барак прокомментировал в твиттере ход расследований против Биньямина Нетаниягу.

Возмущение Барака породили сообщения в израильской прессе о том, что Мандельблитт “сомневается в возможности вынесения обвинительного заключения по делу 2000.

Барак написал: “Если Мандельблитт действительно пытается закрыть дело 2000, вопреки рекомендациям генеральной прокуратуры и всем следователям полиции, за исключением Назари и Айсман, у нас появится сильное доказательство экстремального отсутствия ясного мнения. Необходимо создать государственную комиссию расследования. Мандельблитт не заслуживает той должности, которую он занимает. Он уже закрыл дело о резиденции премьер-министра. Позор! Мандельблитт, очнись!”


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