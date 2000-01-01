23.02 21:24 MIGnews.com

Кац назвал подарком перенос посольства США в Иерусалим

I would like to congratulate Donald Trump, the President of the US @POTUS on his decision to transfer the US Embassy to our capital on Israel's 70th Independence Day. There is no greater gift than that! The most just and correct move. Thanks friend! — ישראל כץ Israel Katz (@Israel_katz) 23 февраля 2018 г.

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Израильские власти не скрывают своего удовлетворения решением Вашингтона перенести посольство в Иерусалим раньше срока.Об этом в пятницу, 23 февраля заявил министр транспорта и разведки Исраэль Кац."Я приветствую решение президента Дональда Трампа о переводе посольства США в нашу столицу Иерусалим в 70-й День Независимости государства Израиль. Трудно себе представить болей ценный подарок. Это исторически верный и справедливый шаг", - написал чиновник в своем миниблоге в сети Twitter.Ранее в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты откроют свое посольство в Иерусалиме уже в этом году - в мае.