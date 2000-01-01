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Кац назвал подарком перенос посольства США в Иерусалим | Фото:23.02 21:24   MIGnews.com

Кац назвал подарком перенос посольства США в Иерусалим

Израильские власти не скрывают своего удовлетворения решением Вашингтона перенести посольство в Иерусалим раньше срока.

Об этом в пятницу, 23 февраля заявил министр транспорта и разведки Исраэль Кац.


"Я приветствую решение президента Дональда Трампа о переводе посольства США в нашу столицу Иерусалим в 70-й День Независимости государства Израиль. Трудно себе представить болей ценный подарок. Это исторически верный и справедливый шаг", - написал чиновник в своем миниблоге в сети Twitter.

Ранее в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты откроют свое посольство в Иерусалиме уже в этом году - в мае.
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