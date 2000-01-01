23.02 18:43 MIGnews.com

Иранцы хотят заполучить атомные подлодки

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МАГАТЭ признало, что на сегодня Иран соблюдает условия соглашения, которое было подписано в 2015 году с шестью влиятельными мировыми государствами. Тем не менее, власти консервативные иранские власти не отказываются от великих амбиций.В документе, который опубликовали эксперты ООН, сообщается, что Иран хочет, взять на вооружение атомные подводные лодки. Это показатель того, что амбиции этого государства в гонке вооружений и развитии ядерных технологий не слабеют. Не так давно, иранские СМИ писали о таких планах правительства.Другие же опасаются, что для таких субмарин будет использоваться обогащенный уран, а это станет прямым нарушением существующей договоренности.Представители Ирана, ранее отметившие, что условия сделки будут выполняться только в случае наличия экономивыгоды.