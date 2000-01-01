Иранцы хотят заполучить атомные подлодки

МАГАТЭ признало, что на сегодня Иран соблюдает условия соглашения, которое было подписано в 2015 году с шестью влиятельными мировыми государствами. Тем не менее, власти консервативные иранские власти не отказываются от великих амбиций.
В документе, который опубликовали эксперты ООН, сообщается, что Иран хочет, взять на вооружение атомные подводные лодки. Это показатель того, что амбиции этого государства в гонке вооружений и развитии ядерных технологий не слабеют. Не так давно, иранские СМИ писали о таких планах правительства.
Другие же опасаются, что для таких субмарин будет использоваться обогащенный уран, а это станет прямым нарушением существующей договоренности.
Представители Ирана, ранее отметившие, что условия сделки будут выполняться только в случае наличия экономивыгоды.