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IAEA23.02 18:43   MIGnews.com

Иранцы хотят заполучить атомные подлодки

МАГАТЭ признало, что на сегодня Иран соблюдает условия соглашения, которое было подписано в 2015 году с шестью влиятельными мировыми государствами. Тем не менее, власти консервативные иранские власти не отказываются от великих амбиций.

В документе, который опубликовали эксперты ООН, сообщается, что Иран хочет, взять на вооружение атомные подводные лодки. Это показатель того, что амбиции этого государства в гонке вооружений и развитии ядерных технологий не слабеют. Не так давно, иранские СМИ писали о таких планах правительства.

Другие же опасаются, что для таких субмарин будет использоваться обогащенный уран, а это станет прямым нарушением существующей договоренности.

Представители Ирана, ранее отметившие, что условия сделки будут выполняться только в случае наличия экономивыгоды.
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