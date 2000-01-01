23.02 17:17 MIGnews.com

Названа дата открытия посольства США в Иерусалиме

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Посольство Соединенных Штатов Америки в Израиле откроется в Иерусалиме 14 мая 2018 года.Об этом в пятницу, 23 февраля сообщает Arutz Sheva.Отметим, что эта дата выбрана не случайно, она приурочена к годовщине независимости Израиля ( 70 лет назад ).Напомним, 14 мая 1948 года Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства.По данным издания, до завершения работ в постоянном здании посольства США в Иерусалиме оно будет временно располагаться в консульстве в квартале Арнона.Ранее американский миллиардер еврейского происхождения Шелдон Адельсон заявлял, что готов частично профинансировать переезд американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.