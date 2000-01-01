23.02 20:56 MIGnews.com

Совместное заявление премьер-министров Израиля и Австралии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пребывает с четырехдневным визитом в Австралии. Биби первый израильский министр, который нанес официальный визит в страну. Встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом состоялась в четверг, 23 февраля.В присутствии глав правительств Израиля и Австралии были подписаны ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании.Главы двух правительств выступили совместное заявление. Из совместного заявления премьер-министра Австралии Тренбулла и премьер-министра Нетаниягу:* 22 февраля 2017 года в Сиднее состоялась встреча премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Это первый в истории официальный визит израильского премьер-министра в Австралию. Лидеры двух стран приветствовали возможность осуществления этого важного для обеих стран визита, вновь подтверждающего прочность их отношений. Дружба между нашими народами зародилась в первые дни государства Израиль. Она обоснована нашими общими ценностями, нашей приверженностью демократии, нашими общими интересами в международной системе, в основании которой лежит принцип верховенства закона. Лидеры двух стран приняли на себя обязательства по углублению отношений с целью максимального использования потенциальных возможностей, позволяющих противостоять вызовам современного мира.* Австралия ратифицировала свое обязательство о признании государства Израиль национальным государством еврейского народа, мирно существующем в надёжных границах, и подтвердила свой решительный протест против попыток подорвать легитимность Израиля. Израиль поблагодарил Австралию за последовательную поддержку в этом вопросе. Обе страны вновь заявили о своей поддержке мира, который будет достигнут путем прямых переговоров между Израилем и палестинцами. Австралия подтвердила свою поддержку решения о двух государствах.* Австралия и Израиль остаются приверженными стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Лидеры обсудили существующие угрозы безопасности на Ближнем Востоке, включая терроризм. Оба государства считают, что Иран должен выполнять все свои обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, и выражают озабоченность программой баллистических ракет Ирана. Австралия и Израиль выразили обеспокоенность поддержкой, оказываемой Ираном "Хизбалле" и угрозой региональной безопасности со стороны "Хизбаллы". Израиль приветствовал вклад Австралии в дело стабилизации в регионе, в том числе в рамках борьбы коалиции против "Исламского государства", в работе инспекционной группы ООН по прекращению огня, в деятельности международных наблюдателей на Синайском полуострове. Лидеры двух стран договорились поддерживать тесную связь и укреплять координацию в сфере обороны и безопасности.* Лидеры двух стран обязались изучить возможности для будущего сотрудничества в области сельского хозяйства, водных ресурсов, энергетики, нефти и газа, а также договорились развивать сотрудничество в сфере экологии, включая обмен информацией и опытом. С этой целью австралийский министр экологии и энергетики посетит Израиль в первой половине 2017 года.* Австралия и Израиль признают историческую важность битвы за Беэр-Шеву и считают её одним из краеугольных камней двусторонних отношений. Оба лидера обязались принять участие в большом мероприятии в Израиле, посвящённом столетней годовщине битвы, которое состоится в октябре 2017 года.* Лидеры подтвердили важность роли еврейской общины Австралии в деле процветания и укрепления отношений, а также её значительный вклад во все аспекты жизни в Австралии.* Совместное заявление отражает взаимную приверженность Австралии и Израиля взаимной глубокой дружбе и улучшению двустороннего сотрудничества на благо обеих стран. Во имя достижения этой цели, премьер-министр Нетаниягу пригласил премьер-министра Тернбулла посетить Израиль при первой же возможности.