Нетаниягу посетил еврейскую школу "Мория" в Сиднее
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл с супругой Люси посетили еврейскую школу "Мория" в Сиднее.
Дети встретили лидеров Израиля и Австралии радостными возгласами и исполнили для них песню "Золотой Иерусалим" на иврите.
Премьер-министры Нетаниягу и Тернбулл и их жены побывали на уроке иврита и побеседовали с учениками. Премьер-министр Нетаниягу провел урок, посвященный героизму еврейского народа. В завершение урока он пригласил детей посетить Израиль.
Дети исполнили национальные гимны двух стран.
Обращаясь к ученикам школы, премьер-министр Нетаниягу сказал:
"Спасибо всем вам. Спасибо нашему хорошему другу Малкольму Тернбуллу и его супруге Люси, продемонстрировавшим теплоту отношений между Израилем и Австралией, которую мы ощущаем.
Приезжая в Австралию, чувствуется тепло: во-первых, светит солнце, во-вторых, люди ведут себя свободно, как в Израиле, в-третьих, существует тесная дружба между двумя странами и ощущение родства душ. Для меня большая честь быть здесь, на этом мероприятии. Я не впервые в Австралии, но впервые в качестве премьер-министра Израиля, чтобы протянуть руку дружбы. Наша дружба существует уже сто лет, и мы начинаем отсчёт следующего столетия.
Если и есть что-то, что я могу сказать вам сегодня, то это одно: всегда были гордые евреи. Стояли гордо. Стояли за Израиль и за наш народ. В Сиднее и в Иерусалиме.