23.01 09:00 MIGnews.com

Нетаниягу может бойкотировать слушания по неприкосновенности

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу может бойкотировать работу депутатской комиссии Кнессета, которая будет рассматривать вопрос о неприкосновенности.Об этом сообщил 12 канал со ссылкой на заявление членов партии "Ликуд".Обсуждения по поводу предоставления Нетаниягу иммунитета должны состояться 30 января. Начало слушаний зависит от пленарного голосования, намеченного на следующий вторник, которое позволит сформировать комитет.В "Ликуде" предположили, что премьер-министр не будет присутствовать на слушаниях, и, возможно, не отправит туда своих адвокатов.Чтобы избежать процедуры отказа в предоставлении неприкосновенности, он может отозвать свою просьбу за несколько дней до завершения работы комиссии и проведения решающего голосования.