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Путин: уроки истории стали объектами текущей конъюнктуры | Фото:23.01 16:45   MIGnews.com

Путин: уроки истории стали объектами текущей конъюнктуры

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что уроки истории все чаще становятся объектом текущей политической конъюнктуры.

Об этом российский лидер заявил во время своего выступления на пятом Всемирном конгрессе памяти Холокоста.

По его словам, долг нынешних и будущих политиков – защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников.



Кроме того, Путин также заявил, что весь мир несет ответственность за то, чтобы ужасы прошедшей войны больше никогда не повторились, а все будущие поколения не забывали об ужасах Холокоста и о лагерях смерти.


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