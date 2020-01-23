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Нетаниягу: компромисса с фанатичными режимами не будет | Фото:23.01 14:05   MIGnews.com

Нетаниягу: компромиссов с режимами фанатиков не будет

В четверг, 23 января, в Иерусалиме состоялось торжественное открытие монумента "Свеча памяти", посвященного подвигу защитников и жителей Ленинграда в годы блокады.

На церемонии открытия приняли участие президент Израиля Реувен Ривлин, президент России Владимир Путин, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, мэр Иерусалима Моше Леон, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, блокадники и ветераны Второй мировой войны.

Премьер-министр Израиля заявил, что не должно быть никакого компромисса с убийственными правительствами.

"Победа над нацистами не уменьшает количества жертв – только в Ленинграде погиб миллион человек. Один момент не должен заслонять жертву бывшего СССР и вклад в искоренение нацистского монстра и спасение мира от трагедии", – сказал Нетаниягу.

Он добавил, что во всем мире всегда будут помнить, что солдаты Красной Армии освободили Освенцим.

"По прошествии 75 лет мы выучили урок - никаких компромисов с режимами фанатиков! Любой, кто угрожает уничтожить нас, столкнется с жестким и решительным ответом", – добавил израильский премьер.



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