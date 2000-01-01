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Нетаниягу и Путин выступили с совместным заявлением | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля23.01 13:50   MIGnews.com

Нетаниягу и Путин выступили с совместным заявлением

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступили с совместным заявлением после переговоров.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.

"Мы с президентом Путиным провели замечательную рабочую встречу, в конце которой президент Путин попросил пригласить Яффу, мать Наамы Иссахар. Это была чрезвычайно трогательная встреча. Я очень благодарен вам, господин президент, за такой благородный жест", – сказал Нетаниягу.

Нетаниягу и Путин выступили с совместным заявлением | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля

В ответ Путин снова заверил, как и в разговоре с матерью Иссахар, что с Наамой все будет хорошо.

"Уважаемые коллеги, друзья, действительно, я встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи, и мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения", – отметил Путин.

Нетаниягу и Путин выступили с совместным заявлением | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля

По его словам, Нааму посетит уполномоченный по правам человека в России. Российский лидер добавил, что мама молодой израильтянки очень переживает.

"Я ей сказал и хочу еще раз повторить: все будет хорошо", – подчеркнул Путин.

Нетаниягу и Путин выступили с совместным заявлением | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля


Нетаниягу и Путин выступили с совместным заявлением | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля


Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля


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