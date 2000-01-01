Нетаниягу и Путин выступили с совместным заявлением
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступили с совместным заявлением после переговоров.
Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.
"Мы с президентом Путиным провели замечательную рабочую встречу, в конце которой президент Путин попросил пригласить Яффу, мать Наамы Иссахар. Это была чрезвычайно трогательная встреча. Я очень благодарен вам, господин президент, за такой благородный жест", – сказал Нетаниягу.
"Уважаемые коллеги, друзья, действительно, я встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи, и мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения", – отметил Путин.
По его словам, Нааму посетит уполномоченный по правам человека в России. Российский лидер добавил, что мама молодой израильтянки очень переживает.
"Я ей сказал и хочу еще раз повторить: все будет хорошо", – подчеркнул Путин.