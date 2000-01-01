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Фотограф Коби Гидеон, GPO 23.01 18:04   MIGnews.com

Нетаниягу встретился c гендиректором Applied Materials

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в понедельник, 23 января, в своей канцелярии в Иерусалиме c генеральным директором компании Applied Materials Гэри Дикерсоном.

В Израиле функционирует самый крупный из международных отделов исследований и разработок компании Applied Materials, где работают 1400 штатных сотрудников-израильтян и несколько тысяч внештатных. Годовой оборот компании в Израиле составляет 800 миллионов долларов.

Гендиректор компании Applied Materials сказал премьер-министру, что приезжая в Израиль, он каждый раз заново удивляется существующему здесь сочетанию технологических возможностей и предпринимательского, а также инновационного потенциала.

Господин Дикерсон выразил желание значительно расширить деятельность компании в Израиле, в частности, в сфере производства, научных исследований и разработок. Он сказал, что изучает новые технологии и посещает израильские стартап-компании с целью развития бизнеса в Израиле.

Во встрече приняли участие генеральный директор министерства главы правительства Эли Грунер и глава Национального экономического совета профессор Ави Симхон.
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