22.12 21:16 MIGnews.com

Штерн о курсе гиюра «Натив»

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В резиденции президента прошло торжественное мероприятие, посвященное деятельности армейского курса гиюра «Натив». В мероприятии принял участие президент Израиля Реувен (Руби) Ривлин, высокопоставленные военные чиновники, а также депутат Кнессета от партии «Еш Атид» генерал-майор Элазар Штерн, который и основал этот курс в 2000 году. За эти годы во время службы в армии около 10 тысяч военнослужащих, среди которых преобладали репатрианты из стран СНГ, смогли пройти курс «Натив». В своей речи президент Израиля Реувен Ривлин подчеркнул, что этот курс помог тысячам солдат обрести свой настоящий дом и открыл перед ними новые возможности.Инициатор проекта депутат Кнессета, генерал-майор Элазар Штерн («Еш Атид») отметил, что считает курс «Натив» одним из самых важных национальных проектов ЦАХАЛа.«Курс «Натив» дал тысячам новых репатриантов возможность полностью интегрироваться в израильское общество. В ходе курса учащиеся открывали для себя целый мир, связанный с историей еврейского народа, сионизмом и государством Израиль, еврейской философией, практикой иудаизма, еврейскими праздниками и так далее. Я считаю, что этот курс важен не только с образовательной точки зрения, но и национально-стратегической, так как Израиль – единственное в мире еврейское государство», - отметил депутат Кнессета, генерал-майор Элазар Штерн («Еш Атид»).пресс-служба фракции «Еш Атид»