Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Штерн о курсе гиюра «Натив» 22.12 21:16   MIGnews.com

Штерн о курсе гиюра «Натив»

В резиденции президента прошло торжественное мероприятие, посвященное деятельности армейского курса гиюра «Натив». В мероприятии принял участие президент Израиля Реувен (Руби) Ривлин, высокопоставленные военные чиновники, а также депутат Кнессета от партии «Еш Атид» генерал-майор Элазар Штерн, который и основал этот курс в 2000 году. За эти годы во время службы в армии около 10 тысяч военнослужащих, среди которых преобладали репатрианты из стран СНГ, смогли пройти курс «Натив». В своей речи президент Израиля Реувен Ривлин подчеркнул, что этот курс помог тысячам солдат обрести свой настоящий дом и открыл перед ними новые возможности.

Инициатор проекта депутат Кнессета, генерал-майор Элазар Штерн («Еш Атид») отметил, что считает курс «Натив» одним из самых важных национальных проектов ЦАХАЛа.

«Курс «Натив» дал тысячам новых репатриантов возможность полностью интегрироваться в израильское общество. В ходе курса учащиеся открывали для себя целый мир, связанный с историей еврейского народа, сионизмом и государством Израиль, еврейской философией, практикой иудаизма, еврейскими праздниками и так далее. Я считаю, что этот курс важен не только с образовательной точки зрения, но и национально-стратегической, так как Израиль – единственное в мире еврейское государство», - отметил депутат Кнессета, генерал-майор Элазар Штерн («Еш Атид»).

пресс-служба фракции «Еш Атид»


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:40
От наличных к пластику
21:22
ХАМАС грозит возобновить обстрелы Израиля
21:07
Угроза желтых жилетов: тысячи едут в Тель-Авив на автобусах  
20:55
Игры законодателей
20:55
Нетаниягу - Эрдогану: пусть нам не проповедуют убийцы детей
20:35
Реакция Ликуда на заявления Моше Ладора
20:16
«Французский стрелок» поклялся в верности ISIS
20:02
Газу предупредили о жесткой реакции на любую "месть"
19:42
Министерство финансов: волну подорожаний удалось затормозить
19:39
Израильская разведка: Трамп нас предал
19:27
Два туриста спасены из пещеры близ Иерусалима  
19:21
Хания: предотвратить эскалацию
18:11
Хайфа: Полиция перекрыла вход на «праздник праздников»
17:38
Протест на границе с Газой: четвертый палестинец умер
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus