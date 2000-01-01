22.12 19:42 MIGnews.com

Министерство финансов: волну подорожаний удалось затормозить

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Министерство финансов отчиталось о результатах интенсивной работы руководства ведомства по предотвращению волны повышения цен, планируемой на начало 2019 года. По распоряжению и при участии министра финансов Моше Кахлона (“Кулану”) генеральный директор Минфина Шай Баабад и руководители профильных отделов подготовили ряд предложений, которые помогут избежать повышения цен.“Несколько дней назад я дал обязательство, и сегодня я рад сообщить о его выполнении: волна подорожаний предотвращена, - отметил Моше Кахлон. - Снижение дороговизны жизни - это ключевой момент продвигаемой нами вот уже четыре года политики. Израильтяне не должны страдать от неоправданного повышения цен. Министерство финансов продолжит действовать на благо граждан Израиля и добиваться снижения дороговизны жизни, как мы делали это последние четыре года”.Управлению электроэнергетики, которое занимается определением тарифов на электроэнергию, были предоставлены несколько вариантов действий, ключевым из которых является отмена запланированного повышения акциза на горючее: этот фактор должен существенно снизить затраты на производство электроэнергии и уменьшить повышение тарифов на электричество. Управление электроэнергетики рассмотрит рекомендации и в течение ближайших дней объявит о своем решении по поводу изменения тарифов на электроэнергию.После переговоров представителей руководства министерства финансов с руководителями концерна “Осем”, компанией было объявлено об отмене запланированного повышения цен на треть ее продукции. В среду вечером о решении отменить запланированное повышение цен объявила также компания “Штраус”.Министр финансов Моше Кахлон вновь подчеркнул, что он не намерен подписывать согласие на повышение цен на молоко, находящихся под контролем государства.Ассоциация промышленников прислала в среду министру финансов письмо с обязательством от имени всех компаний, производящих продукты питания, отменить запланированное повышение цен. Это было сделано в ответ на обращение Моше Кахлона и в ответ на усилия министерства финансов, призванные предотвратить волну подорожаний в Израиле. Важно отметить, что повышение цен на базовые виды хлеба, объявленное ранее, также было отменено. Министерство финансов обещает продолжить работу по снижению дороговизны жизни в Израиле.