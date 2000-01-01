Объединенный список: опасность Нетаниягу возросла

Представители "Объединенного Арабского Списка" отреагировали на обвинительный акт против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Соответствующее сообщение было обнародовано вечером, 21 ноября, передает "Аруц Шева".
"Преступления и ложь Нетаниягу, наконец, получили юридическое признание. Но опасность, которую он представляет, только возросла: он парализовал страну, инициировал войны и совершал преступления, подстрекал против арабских граждан – и делал все это для того, чтобы избежать правосудия. Теперь Нетаниягу будет противостоять своим последователям", – сказали в "Объединенном списке".
По словам членов партии, премьер-министр может привести к "кровопролитной войне (внутренней или внешней), чтобы избежать тюрьмы".
"Опасаясь, что он будет продолжать действовать, мы призываем к его немедленному отстранению от должности руководителя аппарата любым демократическим способом, который позволяет закон", - сказали они.