22.11 10:02 MIGnews.com

Объединенный список: опасность Нетаниягу возросла

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Представители "Объединенного Арабского Списка" отреагировали на обвинительный акт против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Соответствующее сообщение было обнародовано вечером, 21 ноября, передает "Аруц Шева"."Преступления и ложь Нетаниягу, наконец, получили юридическое признание. Но опасность, которую он представляет, только возросла: он парализовал страну, инициировал войны и совершал преступления, подстрекал против арабских граждан – и делал все это для того, чтобы избежать правосудия. Теперь Нетаниягу будет противостоять своим последователям", – сказали в "Объединенном списке".По словам членов партии, премьер-министр может привести к "кровопролитной войне (внутренней или внешней), чтобы избежать тюрьмы"."Опасаясь, что он будет продолжать действовать, мы призываем к его немедленному отстранению от должности руководителя аппарата любым демократическим способом, который позволяет закон", - сказали они.